卡梅伦承诺支持中欧自由贸易协定

路透北京12月2日（记者 Andrew Osborn/白宾） -英国首相卡梅伦周一向中国领导人承诺将支持数十亿美元的中欧自由贸易协定，这激怒了认为中欧自贸协定磋商时机尚未成熟的欧盟官员。

卡梅伦率领大约由100名商界人士组成的代表团对中国进行为期三天的访问，这是英国史上此类规模最大的访华团。卡梅伦称，英国是对中国投资最开放的西方国家，亦是能有力利用中国市场自由化的西方国家。

卡梅伦与中国国家总理李克强在人民大会堂举行会晤后对记者称：“中国的巨变是我们毕生所见证的最具历史意义的事件之一……我认为，中国的崛起不仅对这个国家的人民而言是机遇，对英国和全世界亦如此。”

卡梅伦随后还与中国国家主席习近平进行了会晤。他表示，英国在贸易事务方面比其他欧盟成员国更加锐意进取，这引发了与欧盟就此问题的争议。

“一些欧洲和其他地区的国家看到世界在不断变化，他们想把中国挡在贸易壁垒的竹帘之后，”卡梅伦称。“英国希望拆除这些贸易壁垒。”

卡梅伦的立场惹怒了欧盟委员会。外界认为欧盟委员会反对中欧自由贸易协定，因担心此举会导致廉价的中国商品涌入欧盟。

欧盟一位发言人Alexandre Polack对记者称：“我们认为，目前与中国就自由贸易协定展开磋商的时机尚未成熟。”

卡梅伦称：“我告诉李克强总理，我将像支持欧盟与美国的贸易协定那样坚决地支持中欧贸易协定。”

李克强总理称双方协议打击保护主义，推动贸易和投资自由化。他称中国欢迎英国对中国投资的开放态度。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。