卡梅伦称愿向中国开放高铁投资

埃及两城市教堂遭炸弹袭击导致44死 伊斯兰国宣称负责
路透坦塔市/开罗4月10日 - 埃及城市坦塔与亚历山大的两个教堂在星期日棕枝主日遭爆炸袭击，造成至少44人死亡，引发基督教徒的愤怒与恐惧，并促使埃及当局部署军队，同时宣布进入为期三个月的紧急状态。
路透上海12月3日 -英国首相卡梅伦周二表示，英国愿意向中国开放投资连接伦敦和英格兰北部、价值430亿英镑的高铁项目。此前中国表达了投资英国高铁的意愿。
卡梅伦在上海访问期间，对中国国务院总理李克强上日与他会晤时的表态作出了回应。
李克强表示，两国在这个问题上的讨论取得了突破，但没有给出细节。
卡梅伦周二对中方表示，他欢迎中国对英国高铁项目(HS2)的投资。
卡梅伦在上海与学生互动时表示：“我们认为在这方面有很多需要向中国学习的地方，因为你们的高铁很成功。”
“我昨天对你们的主席和总理说，就像我们欢迎中国投资核电和其他基础设施一样，我们（高铁）网络的基础设施也会进行非常公开的竞争，所以我们也欢迎中国的投资。”
一名熟悉情况的人士对路透表示，中国表达了对HS2的兴趣让英国很意外，但可能结果“丰厚”。
中国领导人给了卡梅伦一件中国子弹头列车模型作为礼物。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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