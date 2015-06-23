英国简化对华签证申请 吸引赴欧中国游客

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦6月19日 - 英国周五宣布，将简化中国游客和商务旅行者的签证申请程序，可以一次性申请英国和欧洲签证。

此举旨在消除阻碍许多旅欧中国游客前往英国的壁垒。由于英国不是申根国家，持申根签证可前往欧洲多国的中国游客还须申请英国签证才能前往英国。

“该项目将为前往英国和欧洲进行商务活动或休闲旅游的中国访客打造一站式服务，”英国内政大臣Theresa May在声明中称。该项目将于7月1日启动实施。

英国与比利时合作试运行该计划，由于比利时是申根国家，这就意味着无需去两个不同的签证申请中心，就能申请英国和欧洲申根国家的签证。