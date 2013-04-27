英国计划发行丘吉尔头像5英镑纸币

图为2013年4月25日英国央行发布的印有该国前首相温斯顿·丘吉尔头像的5英镑纸币设计版。 REUTERS/Bank of England/handout

路透伦敦4月26日 - 英国计划发行印有前首相温斯顿·丘吉尔头像的纸币，纸币上还将印着他的名言“我能奉献给你们的，只有热血、辛劳、眼泪和汗水”。

英国央行总裁金恩周五前往丘吉尔故居，宣布丘吉尔头像将印在新版5英镑纸币上的计划。

金恩说：“温斯顿·丘吉尔爵士是伟大的英国领袖、演说家和作家。最重要的是，他是整个自由世界的英雄。”

英国央行称，虽然有计划发行印有丘吉尔头像的5英镑纸币，但尚未最后敲定。

以前丘吉尔头像曾出现在1960年代的5先令硬币上。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。