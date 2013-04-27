英国计划发行丘吉尔头像5英镑纸币

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透伦敦4月26日 - 英国计划发行印有前首相温斯顿·丘吉尔头像的纸币，纸币上还将印着他的名言“我能奉献给你们的，只有热血、辛劳、眼泪和汗水”。
英国央行总裁金恩周五前往丘吉尔故居，宣布丘吉尔头像将印在新版5英镑纸币上的计划。
金恩说：“温斯顿·丘吉尔爵士是伟大的英国领袖、演说家和作家。最重要的是，他是整个自由世界的英雄。”
英国央行称，虽然有计划发行印有丘吉尔头像的5英镑纸币，但尚未最后敲定。
以前丘吉尔头像曾出现在1960年代的5先令硬币上。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
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