英国副首相批评政界争相取悦默多克

路透伦敦5月29日电---英国副首相克莱格(Nick Clegg)周二表示，英国的政治阶层争相在媒体大亨默多克面前“打躬作揖”。他的发言旨在将他所在的自由民主党与英国两个主要党派划清界限。

作为英国第三大党的自由民主党与默多克及其新闻集团(NWSA.O)打交道不多。在自由民主党2010年作为联合政府成员执政前，新闻集团并未关注该党。

保守党和反对派工党均承认与默多克关系亲密。《太阳报》和《泰晤士报》都是新闻集团旗下报纸。

英国前首相布莱尔周一表示，领导人必须取悦媒体大亨，否则就会面临野蛮的媒体攻击。

克莱格在讲话稿中则表示：“几乎整个政治阶层都在争相取悦默多克。整个都腐败了，所以崩溃不可避免。”他周二稍晚将出席一高峰会议。

选民对与保守党联合执政的自由民主党作出了惩罚。分析师称，划清与默多克的界限可能有助於自由民主党的选情。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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