英国副首相批评政界争相取悦默多克

香港前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月（更新版）
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透伦敦5月29日电---英国副首相克莱格(Nick Clegg)周二表示，英国的政治阶层争相在媒体大亨默多克面前“打躬作揖”。他的发言旨在将他所在的自由民主党与英国两个主要党派划清界限。
作为英国第三大党的自由民主党与默多克及其新闻集团(NWSA.O)打交道不多。在自由民主党2010年作为联合政府成员执政前，新闻集团并未关注该党。
保守党和反对派工党均承认与默多克关系亲密。《太阳报》和《泰晤士报》都是新闻集团旗下报纸。
英国前首相布莱尔周一表示，领导人必须取悦媒体大亨，否则就会面临野蛮的媒体攻击。
克莱格在讲话稿中则表示：“几乎整个政治阶层都在争相取悦默多克。整个都腐败了，所以崩溃不可避免。”他周二稍晚将出席一高峰会议。
选民对与保守党联合执政的自由民主党作出了惩罚。分析师称，划清与默多克的界限可能有助於自由民主党的选情。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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