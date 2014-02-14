英国数据：去年第四季建筑业产出温和上升，受新建房屋劲增拉动

《香港报摘》--信报4月20日

--市区重建局去年以资助房屋形式发售九龙东启德＂焕然壹居＂338个单位，最终有16个未能售出，市建局昨天把该批货尾转作私楼并以十足市价公开发售。新价单平均尺价约1.58万港元，虽然较去年4月的旧价单高出约41%，却较目前同区新盘尺价低最多29%。