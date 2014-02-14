英国数据：去年第四季建筑业产出温和上升，受新建房屋劲增拉动

《香港报摘》--信报4月20日
--市区重建局去年以资助房屋形式发售九龙东启德＂焕然壹居＂338个单位，最终有16个未能售出，市建局昨天把该批货尾转作私楼并以十足市价公开发售。新价单平均尺价约1.58万港元，虽然较去年4月的旧价单高出约41%，却较目前同区新盘尺价低最多29%。
路透伦敦2月14日 - 英国周五公布的官方数据显示，2013年第四季英国建筑业产出温和增长，受新建房屋产出强劲增长拉动。新建房屋产出创2008年第一季以来最高。
2013年第四季建筑业产出增长0.2%，低于第三季的增长2.6%，但好于第四季国内生产总值(GDP)初值中的建筑业产出萎缩0.3%。
英国国家统计局(ONS)上月公布的初步数据显示，去年第四季英国经济增长0.7%，ONS称对建筑业产出季度数据的上修不会影响到GDP。
数据上修得益于12月建筑业产出增长2.0%，11月则下滑4.0%。
12月建筑业产出同比增长6.3%，为去年9月以来最高。11月同比增长2.0%。(完)
(编译 李春喜 审校 白云)
--市区重建局去年以资助房屋形式发售九龙东启德＂焕然壹居＂338个单位，最终有16个未能售出，市建局昨天把该批货尾转作私楼并以十足市价公开发售。新价单平均尺价约1.58万港元，虽然较去年4月的旧价单高出约41%，却较目前同区新盘尺价低最多29%。
随着天气转暖，水产养殖对菜粕的需求逐渐增加，从而对菜粕价格产生一定支撑。但全球大豆丰产，豆粕供应充足，豆粕和菜粕的价差持续缩窄，又限制菜粕上行空间。此外，目前美豆还未开始大范围播种，天气因素难以对市场形成向上驱动。因此，菜粕价格短期内难有突破，预计将进入振荡模式。
路透台北4月20日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,561亿台币。