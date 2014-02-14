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市场报道 | 2014年 2月 14日 星期五 18:10 BJT

英国数据：去年第四季建筑业产出温和上升，受新建房屋劲增拉动

路透伦敦2月14日 - 英国周五公布的官方数据显示，2013年第四季英国建筑业产出温和增长，受新建房屋产出强劲增长拉动。新建房屋产出创2008年第一季以来最高。

2013年第四季建筑业产出增长0.2%，低于第三季的增长2.6%，但好于第四季国内生产总值(GDP)初值中的建筑业产出萎缩0.3%。

英国国家统计局(ONS)上月公布的初步数据显示，去年第四季英国经济增长0.7%，ONS称对建筑业产出季度数据的上修不会影响到GDP。

数据上修得益于12月建筑业产出增长2.0%，11月则下滑4.0%。

12月建筑业产出同比增长6.3%，为去年9月以来最高。11月同比增长2.0%。(完)

(编译 李春喜 审校 白云)
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