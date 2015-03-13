英国数据：1月建筑业产出意外萎缩，受房屋建设市场恶化拖累

标题新闻：克利夫兰联储总裁梅斯特称马克龙当选法国总统减轻了市场震荡损及美国经济的忧虑
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路透伦敦3月13日 - 英国国家统计局(ONS)周五公布的数据显示，1月建筑业产出意外下降，下降速度为2013年底以来最快，受到房屋建设市场的恶化拖累。
数据显示，1月建筑业产出较前月萎缩2.6%，路透调查访问的分析师预估为增长1.2%。12月则上升0.6%。
1月新建房屋总量较前月下降5.0%，为2014年2月以来最大单月降幅。
ONS还将去年第四季建筑业产出估值下修为下滑2.2%。
ONS将1月建筑业下滑归因于抵押放款疲软、高房价、建筑工人短缺和融资紧张等因素。
2014年全年新房屋建筑订单下降7.1%，2013年则大幅增长近40%。(完)
(编译 李春喜 审校 蔡美珍)
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