英国数据：1月建筑业产出意外萎缩，受房屋建设市场恶化拖累

路透伦敦3月13日 - 英国国家统计局(ONS)周五公布的数据显示，1月建筑业产出意外下降，下降速度为2013年底以来最快，受到房屋建设市场的恶化拖累。

数据显示，1月建筑业产出较前月萎缩2.6%，路透调查访问的分析师预估为增长1.2%。12月则上升0.6%。

1月新建房屋总量较前月下降5.0%，为2014年2月以来最大单月降幅。

ONS还将去年第四季建筑业产出估值下修为下滑2.2%。

ONS将1月建筑业下滑归因于抵押放款疲软、高房价、建筑工人短缺和融资紧张等因素。

2014年全年新房屋建筑订单下降7.1%，2013年则大幅增长近40%。(完)