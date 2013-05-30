表格：英国5月消费者信心升至去年11月来高位--GfK

路透伦敦5月31日 - 市场研究机构GfK NOP周五公布的调查显示，英国5月消费者信心升至去年11月以来高位，得益于家庭对经济及其自身财务状况的评估普遍提升。

以下为数据表格:

5月 4月 3月 2月 1月 12月

GfK消费者信心指数 -22 -27 -26 -26 -26 -29

个人财务

过去12个月 -20 -24 -20 -20 -24 -22

未来12个月 -5 -7 -6 -5 -7 -7

经济状况

过去12个月 -44 -53 -54 -52 -51 -55

未来12个月 -18 -26 -27 -25 -25 -31

大额采购意愿 -25 -25 -23 -26 -22 -27

该调查为GfK NOP代表欧盟执委会自5月3日-19日所进行，有2,001人受访。(完)