表格：英国5月消费者信心升至去年11月来高位--GfK

欧元债市：意大利公债收益率下跌，因欧盟暗示该国银行可能获救助
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。
路透伦敦5月31日 - 市场研究机构GfK NOP周五公布的调查显示，英国5月消费者信心升至去年11月以来高位，得益于家庭对经济及其自身财务状况的评估普遍提升。
以下为数据表格:
5月 4月 3月 2月 1月 12月
GfK消费者信心指数 -22 -27 -26 -26 -26 -29
个人财务
过去12个月 -20 -24 -20 -20 -24 -22
未来12个月 -5 -7 -6 -5 -7 -7
经济状况
过去12个月 -44 -53 -54 -52 -51 -55
未来12个月 -18 -26 -27 -25 -25 -31
大额采购意愿 -25 -25 -23 -26 -22 -27
该调查为GfK NOP代表欧盟执委会自5月3日-19日所进行，有2,001人受访。(完)
(编译 徐文焰；审校 张涛)
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。
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