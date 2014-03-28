更新版 1-英国经济：3月消费者信心升至2007年中以来最高--GfK调查

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路透伦敦3月28日 - 市场研究机构GfK周五公布的调查显示，英国3月消费者信心升至2007年金融危机开始前后以来的最高水准。

3月GfK消费者信心指数升至负5，为2007年8月以来最高，2月为负7。路透调查中分析师预期为升至负6。

该指数过去一年累计上升22点，为2008年11月至2009年10月一年以来最大升幅。

“长期趋势目前十分乐观，”GfK社会研究部主管Nick Moon称。

“总的来说，人们目前对未来一年自身财务状况的看法较为正面，近期(政府)预算案的相关消息也太可能会扭转这一局面。”

3月消费者信心指数亦高于此调查开始编撰以来的平均水准负9。

本次调查是在2月28日至3月16日期间进行，由GfK代表欧盟执委会进行。(完) (编译 许娜；审校 王冠中)