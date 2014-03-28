更新版 1-英国经济：3月消费者信心升至2007年中以来最高--GfK调查

香港个股：ASM太平洋遭控股股东减持21亿港元股份，盘初跌6%后收窄
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
(新增细节)
路透伦敦3月28日 - 市场研究机构GfK周五公布的调查显示，英国3月消费者信心升至2007年金融危机开始前后以来的最高水准。
3月GfK消费者信心指数升至负5，为2007年8月以来最高，2月为负7。路透调查中分析师预期为升至负6。
该指数过去一年累计上升22点，为2008年11月至2009年10月一年以来最大升幅。
“长期趋势目前十分乐观，”GfK社会研究部主管Nick Moon称。
“总的来说，人们目前对未来一年自身财务状况的看法较为正面，近期(政府)预算案的相关消息也太可能会扭转这一局面。”
3月消费者信心指数亦高于此调查开始编撰以来的平均水准负9。
本次调查是在2月28日至3月16日期间进行，由GfK代表欧盟执委会进行。(完) (编译 许娜；审校 王冠中)
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海4月25日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二较上日跌0.22%至92.7；SDR篮子指数跌至94.34，BIS篮子指数跌至93.63；CFETS 指数逼近记录新低，SDR指数和BIS指数则均创新低。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.25%，SDR篮子指数跌1.21%，BIS指数跌2.71% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8833 -160 欧元 7.4763 -139 日圆 6.2746 -313 港元