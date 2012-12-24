英国数据: 12月家庭财务恶化,对来年看法更加悲观--Markit

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透伦敦12月24日 - 周一公布的调查显示,英国人12月财务恶化情况为七个月来最严重,且对2013年看法变得更加悲观.
12月Markit家庭财务指数降至36.8,为5月以来最低,11月时为近两年高位39.3.指数进一步低于50水准.50代表和上月相比财务状况没有变化.
大约有三分之一的受访者表示,12月财务状况恶化;仅6%认为有所改善.整体而言,家庭认为工作比11月更加不牢靠.
"该最新调查暗示国内消费者需求近期仍将承受压力,尤其是因为通胀预期保持在高位,以及英国民众普遍认为工作朝不保夕,"Markit分析师Tim Moore表示.
有四分之三的受访者预期明年其财务将恶化或不会出现改善.
对决策者来说更令人担忧的迹象是,对来年通胀的预期从11月的三个月低位小幅升高.
该调查在12月13日至17日进行,访问了大约1,500人. (编译 戴素萍; 审校 张涛)
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。