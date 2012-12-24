英国数据: 12月家庭财务恶化,对来年看法更加悲观--Markit

路透伦敦12月24日 - 周一公布的调查显示,英国人12月财务恶化情况为七个月来最严重,且对2013年看法变得更加悲观.

12月Markit家庭财务指数降至36.8,为5月以来最低,11月时为近两年高位39.3.指数进一步低于50水准.50代表和上月相比财务状况没有变化.

大约有三分之一的受访者表示,12月财务状况恶化;仅6%认为有所改善.整体而言,家庭认为工作比11月更加不牢靠.

"该最新调查暗示国内消费者需求近期仍将承受压力,尤其是因为通胀预期保持在高位,以及英国民众普遍认为工作朝不保夕,"Markit分析师Tim Moore表示.

有四分之三的受访者预期明年其财务将恶化或不会出现改善.

对决策者来说更令人担忧的迹象是,对来年通胀的预期从11月的三个月低位小幅升高.