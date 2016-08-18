英国消费者未理会公投退欧 7月零售支出增速远超预期

路透伦敦8月18日 - 周四发布的官方数据显示，英国消费者并未理会6月公投脱欧，7月零售销售增长幅度远远超过预期。

温暖天气促进服装销售，英镑贬值也吸引海外买家放手购买手表和珠宝等奢侈品。

周四的数据，是首个反映6月23日英国公投退欧后消费者需求状况的官方数据。

本周稍早公布的数据亦显示，英国公投退欧并未对劳动力市场立即产生影响，但有迹象表明，英镑大跌后，英国通胀压力在积聚，将来可能会削弱家庭的支出能力。

英国国家统计局称，7月零售销售量较6月大增1.4%，超出了路透调查中所有分析师的预估，预估中值为增长0.2%。

“今年天气情况较好可能是主要推动因素，服装和鞋类销售尤为旺盛，”英国国家统计局首席经济顾问格莱斯(Joe Grice)称。

“而且来自受访者的信息显示，英镑贬值鼓励了海外游客支出。”

7月手表和珠宝销售较上年同期增加16.6%，为近两年最大升幅。

统计局的零售销售数据具有波动性，英国央行决策者在对消费者支出状况作出明确结论前，将希望看到不止一个月的数据。消费者支出是近来英国经济的主要支柱之一。

乐购(Tesco)、Next和John Lewis在内的大型零售商表示，迄今尚未感受到退欧公投结果造成影响；英国零售业联盟(BRC)也表示，7月零售销售反弹。

市场研究公司GfK于上月底公布，7月消费者信心指数从6月的负1跌至负12，这是1990年3月以来最大的跌幅。

7月零售销售较上年同期增长5.9%，创下去年9月以来最大增幅，而且远高于增长4.2%的预估。

由于考虑到英国公投退欧的影响，英央行将未来两年家庭支出预估下调逾半。目前英央行预计2017和2018年支出分别增长1.0%和0.75%，因薪资增幅下降及通胀上升削弱了消费能力。(完)