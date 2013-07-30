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市场报道 | 2013年 7月 31日 星期三 00:24 BJT

表格：英国7月消费者信心升至逾三年来最高位--GfK

路透伦敦7月30日 - 市场研究机构GfK NOP周二公布的调查显示，英国7月消费者信心升至逾三年来最高位，初步显示经济复苏在第三季动能增加。

以下为数据表格:

7月 6月 5月 4月 3月 2月

GfK消费者信心指数 -16 -21 -22 -27 -26 -26

个人财务

过去12个月 -16 -21 -20 -24 -20 -20

未来12个月 0 -7 -5 -7 -6 -5

经济状况

过去12个月 -35 -42 -44 -53 -54 -52

未来12个月 -9 -16 -18 -26 -27 -25

大额采购意愿 -21 -20 -25 -25 -23 -26

该调查为GfK代表欧盟执委会自7月2日-7月21所进行。(完)

(编译 李军; 审校 母红)
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