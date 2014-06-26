表格：英国6月消费者信心指数升至正1，为2005年3月以来最高--GfK

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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路透伦敦6月27日 - 市场研究机构GfK周五公布的调查显示，英国6月消费者信心指数升至正1，为2005年3月以来最高，路透调查为正2。
以下为数据表格:
6月 5月 4月 3月 2月 1月
GfK消费者信心指数 1 0 -3 -5 -7 -7
个人财务
过去12个月 -9 -10 -11 -11 -13 -12
未来12个月 3 6 5 5 4 3
经济状况
过去12个月 -3 -5 -13 -15 -17 -20
未来12个月 13 12 8 4 2 2
大额采购意愿 -2 -3 -4 -7 -11 -10
(完)
(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
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路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。