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货币新闻 | 2014年 6月 27日 星期五 07:16 BJT

表格：英国6月消费者信心指数升至正1，为2005年3月以来最高--GfK

路透伦敦6月27日 - 市场研究机构GfK周五公布的调查显示，英国6月消费者信心指数升至正1，为2005年3月以来最高，路透调查为正2。

以下为数据表格:

6月 5月 4月 3月 2月 1月

GfK消费者信心指数 1 0 -3 -5 -7 -7

个人财务

过去12个月 -9 -10 -11 -11 -13 -12

未来12个月 3 6 5 5 4 3

经济状况

过去12个月 -3 -5 -13 -15 -17 -20

未来12个月 13 12 8 4 2 2

大额采购意愿 -2 -3 -4 -7 -11 -10

(完)

(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
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