欧洲理事会主席暗示英国不会脱欧 英国首相回击--发言人

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透伦敦10月14日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May) 一位发言人周五称，英国忠于退出欧盟的立场，回击欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)此前所言，英国可能最终会改变主意。
图斯克周四称，英国或许最终会决定不脱离欧盟，因为如果决心脱欧，除了损失严重的“硬退欧”外，英国政府从欧盟那里得不到任何更好的条件。
“首相的态度非常明确...英国人民已经下定决心，我们将继续执行下去，推动英国退出欧盟，并为未来创造尽可能多的机会，”该发言人称。
该发言人还表示，特雷莎·梅计划在出席12月欧洲理事会会议时，与欧盟其他27国领导人进行实质性双边会面。(完)
(编译 刘秀红；审校 王丽鑫)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。