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时事要闻 | 2016年 10月 14日 星期五 19:25 BJT

欧洲理事会主席暗示英国不会脱欧 英国首相回击--发言人

路透伦敦10月14日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May) 一位发言人周五称，英国忠于退出欧盟的立场，回击欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)此前所言，英国可能最终会改变主意。

图斯克周四称，英国或许最终会决定不脱离欧盟，因为如果决心脱欧，除了损失严重的“硬退欧”外，英国政府从欧盟那里得不到任何更好的条件。

“首相的态度非常明确...英国人民已经下定决心，我们将继续执行下去，推动英国退出欧盟，并为未来创造尽可能多的机会，”该发言人称。

该发言人还表示，特雷莎·梅计划在出席12月欧洲理事会会议时，与欧盟其他27国领导人进行实质性双边会面。(完)

(编译 刘秀红；审校 王丽鑫)

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