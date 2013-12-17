英国警方未发现需重新调查戴安娜车祸案的证据--报道

路透12月12日 - 天空新闻台（Sky News）周一晚间援引警官MarkRowley的信报道称，英国警方没有发现需要重新调查1997年戴安娜王妃及其朋友多迪·法耶兹在巴黎发生车祸的可靠证据。戴安娜王妃在这场车祸中丧生。

伦敦警察厅曾在8月时表示，正在评估有关戴安娜王妃、多迪及其司机死亡的新信息。当时的媒体报道指出，伦敦警察厅曾收到指控，其中指出这些人的死亡是一名英国军人造成的。

“没有可信或相关证据支持这样的说法有任何事实根据，”报道援引Rowley信中的话称。

Rowley还表示，英国警察厅不会重新开展凶杀调查或将问题再度交给法医。（浏览该报道请点选 link.reuters.com/pub55v）

英国王室发言人称无可奉告。

伦敦警察厅将于周二对该问题发布正式声明。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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