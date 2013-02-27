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货币新闻 | 2013年 2月 27日 星期三 20:19 BJT

英国经济: 英首相称评级下调突显了减赤的紧迫性

路透伦敦2月27日 - 英国首相卡梅伦周三表示,穆迪调降英国AAA评级的决定,突显了需要加大措施进一步减赤.

卡梅伦称,评级下调显示需要进一步减赤,并且需要加快脚步.(完)

(编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)
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