版本:
中国
债券 | 2013年 2月 23日 星期六 06:18 BJT

标题新闻: 英国财政大臣欧思邦称穆迪下调英国信贷评等至AA1明显是在提醒英国面临的债务问题

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐