英国7月建筑业遭遇七年来最严重滑坡 暗示经济或衰退--PMI

路透伦敦8月2日 - 周二公布的行业数据显示，7月英国建筑业遭遇七年来最严重滑坡，暗示英国经济在6月公投退欧后有可能陷入衰退。

金融数据公司Markit表示，英国7月建筑业采购经理人指数(PMI)从6月的46.0降至45.9，为2009年6月以来最差，低于50的荣枯分水岭。

尽管要好于路透调查预期的43.8，但该PMI数据显示，商业建筑活动萎缩，而且信心减弱。

整体而言，此项建筑业PMI基本不会影响市场对于英国央行周四行动的预期。英国央行料在周四降息至纪录新低，并可能重启购债计划。

“英国建筑企业不断提到，持续的经济不确定性对他们的订单带来严重负面影响，”Markit首席经济学家Tim Moore称，不过他又补充称，数据较6月恶化的幅度不大。

Moore指出，建筑公司的客户已对工程采用了“等待观望”的策略，而不是直接取消或是削减工程量。

这份调查采访了170家公司，反映出建筑公司的裁员速度创下2012年11月以来最快，就业分项指数从6月的52.5大幅降至49.3。

商业地产项目在整体新建工程中占了约三分之一的份额，这部分的萎缩速度为2009年12月以来最快。

建筑业和制造业的原材料购买投入价格都增加，增速都创下2015年3月以来最快，Moore将此归因于英镑在公投后贬值。（完）