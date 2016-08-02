英国7月建筑业遭遇七年来最严重滑坡 暗示经济或衰退--PMI

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦8月2日 - 周二公布的行业数据显示，7月英国建筑业遭遇七年来最严重滑坡，暗示英国经济在6月公投退欧后有可能陷入衰退。
金融数据公司Markit表示，英国7月建筑业采购经理人指数(PMI)从6月的46.0降至45.9，为2009年6月以来最差，低于50的荣枯分水岭。
尽管要好于路透调查预期的43.8，但该PMI数据显示，商业建筑活动萎缩，而且信心减弱。
整体而言，此项建筑业PMI基本不会影响市场对于英国央行周四行动的预期。英国央行料在周四降息至纪录新低，并可能重启购债计划。
“英国建筑企业不断提到，持续的经济不确定性对他们的订单带来严重负面影响，”Markit首席经济学家Tim Moore称，不过他又补充称，数据较6月恶化的幅度不大。
Moore指出，建筑公司的客户已对工程采用了“等待观望”的策略，而不是直接取消或是削减工程量。
这份调查采访了170家公司，反映出建筑公司的裁员速度创下2012年11月以来最快，就业分项指数从6月的52.5大幅降至49.3。
商业地产项目在整体新建工程中占了约三分之一的份额，这部分的萎缩速度为2009年12月以来最快。
建筑业和制造业的原材料购买投入价格都增加，增速都创下2015年3月以来最快，Moore将此归因于英镑在公投后贬值。（完）
(编译 于春红/刘秀红/高琦 审校 李春喜/蔡美珍)
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