英国经济第三季料避免了严重滑坡 但前路更加困难

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透伦敦10月27日 - 预计周四公布的官方数据将显示英国经济在第三季逃过了严重放缓，从而进一步降低英国央行下周再度降息的可能性。
路透访问的分析师平均预测，英国经济在7-9月当季较前季增长0.3%。英国消费者迄今未受到6月公投退欧的太大影响。
许多受访分析师预测，第三季增速可能达到0.4%，虽然低于第二季的0.7%，但好于英国央行最近做出的预估。
英国国家统计局定于周四0830GMT公布的第三季GDP数据，将首次全面反映退欧公投对经济的冲击情况。
英国央行预期，2017年经济成长速度将从今年的2%急剧放缓至0.8%。(完)
(编译 张涛；审校 张荻)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
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