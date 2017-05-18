英国4月零售销售大增 好天气令消费者撇开通胀压力加大支出

路透伦敦5月18日 - 官方数据显示，英国消费者撇开对去年退欧公投以来通胀飞涨的担忧，意外地加大支出，创下数年来最快增速，这主要受到良好天气的提振。

数据显示，在英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)提出6月8日提前大选之前，消费者变得较为乐观，至少暂时如此。

英国国家统计局周四公布的数据显示，英国4月零售销售较前月增加2.3%，超过分析师此前预估1.0%的增幅。3月份大幅下滑1.4%，导致第一季创下2010年以来单季最大降幅。

按价值计，截至4月的三个月销售额较上年同期大增6.2%，创15年最大增幅。

4月强劲的零售销售数据与今年迄今为止普遍低迷的情况相反。去年退欧公投后英镑贬值导致通胀上升，侵蚀家庭的可支配收入，影响了零售销售。

统计局表示，零售商反映晴朗的天气刺激了需求。 一位官员说，现在断言通胀压力在本季度剩下的时间里是否会再度发威，为时过早。

4月零售销售较上年同期增长4.0%，增幅高于3月的2.0%，并优于路透调查分析师预估的2.1%。

统计局表示，数据已做过季节性调整，纳入了复活节的时间的影响。

强劲的零售销售数据与英国工业联盟(CBI)的数字相符。CBI表示，零售商报告4月销售出现了快速增长。

但英国零售商表现好坏不一。本月稍早，英国近年来最成功的服装连锁企业Next(NXT.L)下调了年度获利预测。

三周后英国将进行提前选举，首相特雷莎·梅提出提前选举的部分原因是为了借助退欧后意外强劲的经济增长。

但目前英国通胀率处在2013年以来最高--一定程度上是退欧后英镑大跌的结果，英国央行已经发出警告，今年消费者面临的压力将会增大。

周三公布的官方数据显示，英国2017年初的薪资增速为两年半来首次低于通胀率，凸显出英国退欧对许多家庭的财务压力日益加剧。

但特雷莎·梅在周三的记者会上淡化了退欧公投对于推高通胀的影响，她将重点放在最近几年就业创造强劲以及目前就业人数为纪录最高这些正面表现上面。

退欧后消费者支出是英国经济增长的最大推动力。英国央行预测，今年多数消费者需求缺口将由出口增强和企业投资抵消，但许多民间预测机构则持怀疑看法，他们预测今明两年经济放缓将会加剧。(完)