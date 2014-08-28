版本:
中国
市场报道 | 2014年 8月 28日 星期四 08:40 BJT

英国经济：今年经济增速或创2007年以来最快--英国商会

路透伦敦8月28日 - 英国商会(BCC)周三称，英国经济今年料创2007年以来最快增速，不过维持高速增长的可能性不大。此前英国商会小幅上调对今明两年的经济增长预测。

BCC称，预计英国经济今明两年分别增长3.2%和2.8%，高于三个月前预测的3.1%和2.7%，略高于路透调查分析师的平均预估。

英国经济的增势与欧元区的迟滞形成对比。

不过增速加快是因最近失业水平比预期更快下降，令消费支出增加，BCC称对今年出口增长的预测减半，仅为0.8%。

“目前的任务是确保2014年的亮眼增长不是昙花一现，”BCC总干事John Longworth称。“如果我们要降低对消费支出的依赖，对外贸易强劲是关键。”

BCC对国际贸易的预测，比英国央行本月稍早的预测悲观得多。英国央行预计今年出口增长2.25%。

金融危机以来，英国在降低高额贸易赤字上取得了进展。不过英国的主要出口市场--欧元区重现经济迟滞，显示出口商面临的困难。

Longworth还敦促央行“尽可能长时间”维持低利率。BCC预计2月首次升息，到2015年年末时升至1.25%。(完) (编译 王丽鑫； 审校 戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐