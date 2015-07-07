英国经济：经济成长愈发仰赖服务业，制造业增长势头减退--BCC调查

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
“如果我们想要确保经济长期、可持续性且多样化增长，政府就必须解决这些阻碍经济的结构性问题，”BCC主管John Longworth称。
英国财政大臣奥斯本周三将提交政府的首个预算案，且料将概述加快生产率增速的新举措。本届政府是1996年11月以来首个完全由保守党成员组成的政府。
英国今年第一季经济较上季增速放缓至0.4%，不过大多数分析师和英国央行预计，下半年经济增速将加快。
BCC表示，保持低利率是刺激经济增长的必要但非充分条件。
英国央行决策者正密切关注就业市场形势，以判断何时将利率从纪录低位上调。
BCC调查显示，制造业就业增长放缓，但服务业就业增长略微加快。
BCC调查是在5月25日至6月15日期间进行，调查结果是基于对7,482家企业的回复。(完) (编译 李爽/许娜；审校 孙茉莉)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。