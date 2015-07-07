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市场报道 | 2015年 7月 7日 星期二 09:33 BJT

英国经济：经济成长愈发仰赖服务业，制造业增长势头减退--BCC调查

“如果我们想要确保经济长期、可持续性且多样化增长，政府就必须解决这些阻碍经济的结构性问题，”BCC主管John Longworth称。

英国财政大臣奥斯本周三将提交政府的首个预算案，且料将概述加快生产率增速的新举措。本届政府是1996年11月以来首个完全由保守党成员组成的政府。

英国今年第一季经济较上季增速放缓至0.4%，不过大多数分析师和英国央行预计，下半年经济增速将加快。

BCC表示，保持低利率是刺激经济增长的必要但非充分条件。

英国央行决策者正密切关注就业市场形势，以判断何时将利率从纪录低位上调。

BCC调查显示，制造业就业增长放缓，但服务业就业增长略微加快。

BCC调查是在5月25日至6月15日期间进行，调查结果是基于对7,482家企业的回复。(完) (编译 李爽/许娜；审校 孙茉莉)

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