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货币新闻 | 2015年 2月 27日 星期五 14:51 BJT

英国经济：薪资增长好转，通胀提高将促使央行升息--MPC委员福布斯

“薪资增长已经好转，而且我们预计其将继续增强。在某一时刻，这将提升通胀，”福布斯对约克郡邮报说。

她还说，没有证据显示英国陷入一段时间的通缩。(完)

(编译 郑茵/杜明霞；审校 于春红/张若琪)
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