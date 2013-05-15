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货币新闻 | 2013年 5月 15日 星期三 18:28 BJT

英国经济：不处于典型衰退，也不会迎来典型的复苏--央行总裁金恩

路透伦敦5月15日 - 英国央行总裁金恩周三在央行发布季度通胀报告后表示：

* 英国经济仍面临再平衡挑战

* 经济不处于典型衰退，也不会迎来典型的复苏

* 让通胀过快恢复至目标水平将损及经济增长；太慢则有损信誉

* 楼市交易已复苏，但不尽人意

* 英国复苏的一大未解决问题是国际环境

* 英国经济面临的真正挑战在于，将利率恢复至健康水平可能导致资产价格下跌。(完)
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