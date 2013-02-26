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货币新闻 | 2013年 2月 26日 星期二 18:41 BJT

英国经济: 英央行副总裁塔克称不排除扩大量化宽松政策

路透伦敦2月26日 - * 英国央行副总裁塔克称,现有的量化宽松可能比2012年底更为有

* 塔克认为有高度不确定性,货币政策委员会应采取"小心探索"作

* 塔克称若外界认为央行致力稳健货币政策的态度有所松动,将损及维系刺激措施的能力

* 塔克称仍不排除扩大量化宽松,取决于需求及通胀前景. (完)
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