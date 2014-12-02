版本:
中国
债券 | 2014年 12月 3日 星期三 04:38 BJT

标题新闻：英国财政大臣欧思邦称计划将融资换贷款计划(FLS)延长一年，但仅限用于向小企业放贷

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐