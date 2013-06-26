《热点聚焦》英国银行业者期待卡尼时代到来

英国银行业者协会的Hills表示，银行业希望央行采用更加灵活的方式来模拟未来可能出现的损失，在决定提高资本要求时能进行更多沟通，并为未来可能采取何种新资本要求提供更多线索。

卡尼掌管金融稳定委员会时处事比较灵活，同意为新资本要求制定其认为是十分宽松的最终期限。

在为英国央行挑选新首席运营官人选时，卡尼把目光投向了在西班牙国际银行英国分支和摩根士丹利供职的Charlotte Hogg。

当负责金融稳定的英国央行副总裁塔克今年稍晚离职后，Hogg可望为央行注入更多新鲜血液。

但如果金融城有人冀望在央行新领导治理下日子能过得轻松些，那么他会感到失望。

2008年，卡尼指责加拿大银行业者囤积现金，激起银行业的强烈反击，他们发布相关细节证明银行放贷实际上是增加了。2011年，卡尼与摩根大通首席执行官迪蒙发生冲突，而许多人都认为蒙迪是华尔街最具权势的银行家。

一名加拿大官员表示，卡尼与银行业人士的其它交往则较为友好。但卡尼与金恩一样，对那些坚持认为增加资本会影响银行放贷的人士没什么耐心。

当加拿大银行家协会(Canadian Bankers Association)主管2012年4月要求暂停实施银行业新规时，卡尼的回应颇具讽刺意味。“金融危机导致4万亿(兆)美元损失和2,800万个工作岗位流失，加拿大这儿就损失了40万个岗位；那时候怎么没人来给危机按下暂停键，”他说。(完) (编译 王丽鑫/梁瑞雪/李春喜/张若琪/王翔琼/许娜; 审校 王洋/田建华/艾茂林)