更新版-英国央行: 新任总裁卡尼称,改变央行通胀目标的门槛很高

(新增讲话内容及细节)

* 卡尼称,改变英国通胀目标的门槛非常高

* 但准备好每隔一段时间检视不同的政策选项

* 可能需要承诺维持高度宽松的政策

记者 William Schomberg/David Milliken 编译 王冠中

路透伦敦2月7日 - 新任英国央行总裁卡尼周四表示,他会审慎处理对央行货币政策的任何调整,但暗示他可能倾向承诺维持刺激性措施一段时间.

"在我看来,加拿大和英国所执行的弹性通胀目标,已证实是目前为止最有效的货币政策架构,"卡尼向英国议员表示.

"因此,要改变政策的门槛非常高,"他在书面回答一国会委员会提问时称.

目前担任加拿大央行总裁的卡尼,是英国央行设立318年来第一位外籍总裁.卡尼在国会发表证词后,与该委员会进行长达三小时的询答.

在询答中,卡尼表示,在审慎行事的同时,检讨货币政策也是很重要的.

"尽管改变的门槛...应该会非常高,但在我看来,货币政策的架构--该架构应当由政府制定而非央行--每隔一段时间进行检视和讨论是相当重要的,"卡尼称.

自2008年接任加拿大央行总裁以来,卡尼因保护加拿大免于全球金融危机冲击而赢得美名,他现在面临带领英国脱离接近零成长景况的更大挑战.

卡尼在2009年4月全球金融危机加剧之际承诺维持加拿大利率在近零水准一年的时间,美国联邦储备理事会(美联储,FED)之后才跟进其脚步.

这样的措施在英国央行遭到质疑.数名高层官员曾表示,英国不需要这样的政策,部分是因为担心推高英国向来高于目标的通胀率.

在被英国议员问及此类政策时,卡尼称,即使在经济和通胀回温后,央行可能仍须承诺维持高度宽松政策.

但他指出,若通胀升至高于目标,市场可能会开始质疑这样的承诺.