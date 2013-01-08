英国经济: 2012年第四季制造业与服务业企业信心均升高--调查

中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
路透伦敦1月8日 - 英国周二公布的大型企业调查结果显示,2012年最后三个月英国企业益发有信心,暗示经济已避免萎缩,且今年初可望温和成长.
英国商会(BCC)对逾7,000家公司的调查结果,与上周一连串采购经理人调查所释出的黯淡讯息大相迳庭.上周数据暗示英国正滑向衰退.
该协会调查发现,来自制造业和服务业的企业均见到去年最后三个月的多数指标较之前有所改善.
服务业企业对国内销售的看法是2010年第二季以来最为乐观的,而出口销售差值也相当于2007年底以来的最高水准.
制造业对获利能力的信心达两年来最高水准,服务业对获利的信心则是2007年底以来最高.
去年第四季服务业和制造业对未来三个月的就业预期均有改善,制造业预计的增幅较大.(完) (编译 戴素萍; 审校 龚芳)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。