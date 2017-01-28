1月英国消费者信心增幅为8月以来最大-YouGov/Cebr调查

路透伦敦1月27日 - 周五公布的一项民间调查显示，1月英国消费者信心录得自去年夏季以来的最大增幅，这是英国脱欧公投仍未动摇英国家庭信心最新迹象。英国消费者是推动英国经济的主要动力。

继12月回落后，1月YouGov/Cebr消费者信心指数上升2点，至110.3，这是8月以来的最大增幅，也是9月来最高水准。

YouGov and Cebr称，消费者信心增长，反映了房价、商业和家庭财务前景改善。

本月仅就业安全指标出现下滑。

此前一日，英国发布的官方数据显示，第四季英国经济保持强劲增长步伐，意味着自去年6月23日英国公投脱欧以来经济丝毫没有放缓。

但Cebr称，对于消费者的强劲信心能保持多久保持谨慎。

“通胀在上升，生活成本在上涨，可能开始削弱消费者信心，特别是如果薪资增长仍低迷，”Cebr主任Scott Corfe表示。

英国央行总裁卡尼称，考虑到经济对消费者的依赖，他今年将密切关注英国消费者支出的情况，预计他们的消费能力将受到脱欧公投后英镑下跌导致物价上涨打击。(完)