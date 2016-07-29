7月英国消费者信心创1990年以来最大降幅--GfK

路透伦敦7月29日 - 在上月选民公投决定脱离欧盟后，英国消费者信心录得逾26年以来的最大跌幅，因英国人对经济前景越来越悲观。

市场研究公司GfK称，7月消费者信心指数从6月的负1跌至负12，这是1990年3月以来最大的跌幅--那时英国首相是撒切尔(Thatcher)夫人，且利率升至高达15%。

与之形成对比的是，据经济学家们分析，英国央行可能会在下周将利率下调至历史新低0.25%。他们表示，自6月23日公投脱欧以来，企业和消费者信心下降，将刺激政策制定者采取行动。

GfK的这项调查结果比路透调查中分析师给出的所有预测值都要更糟。路透调查显示，7月消费者信心指数预计高于三周前临时发布的“英国退欧特别版”调查得出的负9。

负12的实际指数是2013年末以来的最低水平，且比长期平均水平负9还要糟一些。

但对未来12个月经济前景的悲观情绪上升至2012年4月以来的最高水平，那时英国正应对上一次经济衰退。

“我们已经看到信心大幅下降，正如我们的每一项关键指标的下滑一样显而易见，”GfK市场动态主管Joe Staton表示。

“未来的发展轨迹取决于我们是进入一个面临破坏性经济不确定性的新阶段，还是能重拾信心，对于英国重新协商新协议持更加正面的立场。”(完)