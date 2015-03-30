版本:
中国
市场报道 | 2015年 3月 31日 星期二 07:12 BJT

标题新闻：英国3月GfK消费者信心指数上升至逾12年高点，消费者对经济前景更乐观且支出意愿增强

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲
浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐