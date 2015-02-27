英国经济：2月消费者信心持于高位，对个人财务状况信心增强--GfK

路透伦敦2月27日 - 根据周五公布的调查报告，英国2月消费者信心持稳于高位，因低通胀和薪资上涨使得英国人对自身财务状况更有信心。

研究机构GfK的这份报告将让英国首相卡梅伦感到高兴，其所在的保守党冀望能够因为民众对经济的信心上升，而在5月7日大选中赢得选票。

GfK公布，2月消费者信心指数持平于上月录得的8月以来高位正1。路透调查中分析师的预估为正2。

GfK社会研究部门主管Nick Moon表示，从现在到大选，信心进一步大涨的时间可能已经不够。

调查显示，未来12个月对个人财务状况的信心指数升至2014年5月以来最高。

YouGov周四公布的一份调查报告亦显示，对个人财务状况的信心上升。(完) (编译 许娜；审校 郑茵)