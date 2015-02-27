英国经济：2月消费者信心持于高位，对个人财务状况信心增强--GfK

美国股市：特朗普解雇FBI局长后涨跌互见，纳指创收盘新高
路透5月10日 - 美国股市周三涨跌互见，因投资者消化美国总统特朗普突然开除美国联邦调查局(FBI)局长科米事件，以及迪士尼和英伟达的业绩。
路透伦敦2月27日 - 根据周五公布的调查报告，英国2月消费者信心持稳于高位，因低通胀和薪资上涨使得英国人对自身财务状况更有信心。
研究机构GfK的这份报告将让英国首相卡梅伦感到高兴，其所在的保守党冀望能够因为民众对经济的信心上升，而在5月7日大选中赢得选票。
GfK公布，2月消费者信心指数持平于上月录得的8月以来高位正1。路透调查中分析师的预估为正2。
GfK社会研究部门主管Nick Moon表示，从现在到大选，信心进一步大涨的时间可能已经不够。
调查显示，未来12个月对个人财务状况的信心指数升至2014年5月以来最高。
YouGov周四公布的一份调查报告亦显示，对个人财务状况的信心上升。(完) (编译 许娜；审校 郑茵)
路透5月10日 - 美国股市周三涨跌互见，因投资者消化美国总统特朗普突然开除美国联邦调查局(FBI)局长科米事件，以及迪士尼和英伟达的业绩。
路透纽约5月10日 - 油价周三上涨逾3%，受助于美国原油库存录得年内最大周度减幅，以及伊拉克和阿尔及利亚加入沙特支持延长石油输出国组织(OPEC)减产协议的行列。
路透多伦多5月10日 - 加拿大主要股指周三收高，油价大涨提振能源股，而保险商Sun Life Financial Inc和交易所运营商TMX Group Ltd公布的业绩不及预期，拖累其股价下滑。