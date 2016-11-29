英国数据：11月消费者信心小升，但家庭财务状况担忧升温--调查

路透伦敦11月29日 - 周二出炉的一项调查显示，英国11月消费者信心上升，受强劲的就业市场提振，不过对家庭财务状况的担忧升温。

调查机构YouGov和咨询机构Cebr表示，11月消费者信心指数从10月的109.1小升至109.4，因衡量工作保障和工作场所活动的指标上升。

但衡量家庭财务状况的指标连续第二个月下降，与Markit的一份报告相吻合。Markit报告显示，英国民众愈发担忧通胀。

英国6月公投脱欧后这段时间，英国经济表现比大多数分析师预期的要好。不过明年英国经济将迎来更大考验。

公投脱欧后英镑重挫导致通胀上升，这料挤压家庭支出，而且分析师表示仍预计企业投资将放缓。

“我们不应忽视天边的阴云：回溯和前瞻性家庭财务状况指标均连续两个月下滑，”YouGov主管Stephen Harmston表示。

“尽管目前跌幅较小，但在持续，未来数月将受到密切关注。”(完)