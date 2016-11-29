英国数据：11月消费者信心小升，但家庭财务状况担忧升温--调查

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透伦敦11月29日 - 周二出炉的一项调查显示，英国11月消费者信心上升，受强劲的就业市场提振，不过对家庭财务状况的担忧升温。
调查机构YouGov和咨询机构Cebr表示，11月消费者信心指数从10月的109.1小升至109.4，因衡量工作保障和工作场所活动的指标上升。
但衡量家庭财务状况的指标连续第二个月下降，与Markit的一份报告相吻合。Markit报告显示，英国民众愈发担忧通胀。
英国6月公投脱欧后这段时间，英国经济表现比大多数分析师预期的要好。不过明年英国经济将迎来更大考验。
公投脱欧后英镑重挫导致通胀上升，这料挤压家庭支出，而且分析师表示仍预计企业投资将放缓。
“我们不应忽视天边的阴云：回溯和前瞻性家庭财务状况指标均连续两个月下滑，”YouGov主管Stephen Harmston表示。
“尽管目前跌幅较小，但在持续，未来数月将受到密切关注。”(完)
(编译 杜明霞；审校 张涛)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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