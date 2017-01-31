表格：英国1月消费者信心指数微升至负5--GfK

路透伦敦1月31日 - 市场研究机构GfK周二公布的调查显示，英国1月 消费者信心略有改善；但有迹象显示，消费者支出可能开始回落，因去年 英国公投决定退出欧盟推高了通胀。 以下为数据表格: 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 GfK消费者信心指数 -5 -7 -8 -3 -1 -7 -12 个人财务 过去12个月 3 0 1 3 2 0 -1 未来12个月 7 3 2 6 7 4 -1 经济状况 过去12个月 -24 -26 -25 -19 -16 -23 -25 未来12个月 -23 -23 -22 -17 -9 -22 -33 大额采购意愿 10 12 5 14 9 7 -2 此项调查是GfK受欧盟执委会委托，在1月1-15日期间进行的。(完) (编译 刘静；审校 母红)