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市场报道 | 2017年 1月 31日 星期二 22:53 BJT

表格：英国1月消费者信心指数微升至负5--GfK

路透伦敦1月31日 - 市场研究机构GfK周二公布的调查显示，英国1月
消费者信心略有改善；但有迹象显示，消费者支出可能开始回落，因去年
英国公投决定退出欧盟推高了通胀。

    
    以下为数据表格:
                         1月   12月  11月  10月  9月  8月  7月
    GfK消费者信心指数    -5      -7   -8   -3     -1   -7   -12
    个人财务
    过去12个月            3   0    1    3    2     0    -1   
    未来12个月            7   3    2    6    7     4    -1 
    
    经济状况
    过去12个月          -24 -26  -25  -19  -16   -23  -25  
    未来12个月          -23 -23  -22  -17   -9   -22  -33
    
    大额采购意愿          10  12    5   14    9     7   -2 
    
    此项调查是GfK受欧盟执委会委托，在1月1-15日期间进行的。(完)
  
 (编译 刘静；审校 母红)
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