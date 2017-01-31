表格：英国1月消费者信心指数微升至负5--GfK

南非汇市：兰特升至两个月高位，因美元急挫
路透约翰内斯堡5月25日 - 南非兰特兑美元周四延续升势，涨至两个月高位，因美元急挫，受累于美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的会议记录，在一定程度上削弱了短期内升息的预期。
路透伦敦1月31日 - 市场研究机构GfK周二公布的调查显示，英国1月 消费者信心略有改善；但有迹象显示，消费者支出可能开始回落，因去年 英国公投决定退出欧盟推高了通胀。 以下为数据表格: 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 GfK消费者信心指数 -5 -7 -8 -3 -1 -7 -12 个人财务 过去12个月 3 0 1 3 2 0 -1 未来12个月 7 3 2 6 7 4 -1 经济状况 过去12个月 -24 -26 -25 -19 -16 -23 -25 未来12个月 -23 -23 -22 -17 -9 -22 -33 大额采购意愿 10 12 5 14 9 7 -2 此项调查是GfK受欧盟执委会委托，在1月1-15日期间进行的。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透约翰内斯堡5月25日 - 南非兰特兑美元周四延续升势，涨至两个月高位，因美元急挫，受累于美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的会议记录，在一定程度上削弱了短期内升息的预期。
MBS:抵押贷款支持债券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。