英国经济：财政大臣欧思邦对经济的看法更趋乐观，设定“充分就业”目标

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透伦敦3月31日 - 英国财政大臣欧思邦对经济的看法周一变得更加乐观，且设定了“充分就业”目标。英国将在一年多后举行大选。
在2015年举行的大选中，经济政策可能成为竞选的主要战场。欧思邦称，希望英国成为七国集团(G7)中就业率最高的国家。
上述承诺标志着欧思邦对经济的看法发生改变，他之前一直寻求提醒选民，尽管经济开始复苏，但他计划在未来数年完成的成本削减工作将十分艰难。
“我们不能止步不前，经济的部分领域还有很多闲置的潜能，”他说，“所以，我今天要做出新承诺：承诺为实现充分就业而努力。”
欧思邦还介绍了本周将开始生效的一系列新的税务调整，其中包括企业税率下调，以及放宽选民免税收入限制等。
充分就业是他经济计划的“中心目标” 欧思邦称，下调企业和工人的税率，并收紧福利规定以增加就业岗位是他实现这一目标的方法。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。