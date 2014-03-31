英国经济：财政大臣欧思邦对经济的看法更趋乐观，设定“充分就业”目标

路透伦敦3月31日 - 英国财政大臣欧思邦对经济的看法周一变得更加乐观，且设定了“充分就业”目标。英国将在一年多后举行大选。

在2015年举行的大选中，经济政策可能成为竞选的主要战场。欧思邦称，希望英国成为七国集团(G7)中就业率最高的国家。

上述承诺标志着欧思邦对经济的看法发生改变，他之前一直寻求提醒选民，尽管经济开始复苏，但他计划在未来数年完成的成本削减工作将十分艰难。

“我们不能止步不前，经济的部分领域还有很多闲置的潜能，”他说，“所以，我今天要做出新承诺：承诺为实现充分就业而努力。”

欧思邦还介绍了本周将开始生效的一系列新的税务调整，其中包括企业税率下调，以及放宽选民免税收入限制等。