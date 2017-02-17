调查显示2015/16年英国家庭支出几无增长 经济真实情况存疑

路透伦敦2月16日 - 周四的一项官方调查显示，在截至2016年3月底的一年英国家庭支出几乎没有增长，并且较金融危机前的水平低出5%左右，暗示经济情况远比之前数据显示的低迷。

这些数据虽然来自去年初，但却可能重新引发对于自金融危机开始以来近10年英国生活水平的争论。在2016年6月公投决定退欧后，通胀率正在开始急剧上升。

英国国家统计局(ONS)周四称，剔除抵押贷款利息支出，经通胀调整后的一周平均家庭支出为529英镑(662美元)，较2014/15年的527英镑略有上升，但低于10年前555英镑的峰值。

相比之下，用来计算英国国内生产总值(GDP)的官方数据显示，同期家庭实质支出增长2.7%，且在2016年余下的时间维持这样的增势。

自去年6月退欧公投以来，消费者支出推动了英国经济增长。面对通胀率升幅可能超过薪资，英国央行总裁卡尼对这种情况是否会持续表示怀疑。

英国国家统计局周四公布的“家庭支出”调查，可能让人怀疑英国从全球金融危机复苏真实力道。

该调查与国内生产总值(GDP)数据采用的家庭支出数据的计算方法不同。该调查以家庭填写的每周支出日记账为基础，会有一些显而易见的问题，例如家庭酒类消费少报，因此低于零售商的销售数据。

去年家庭平均表示每周在家消费酒类八镑，基本上是两瓶低价红酒的价格。

GDP数据和家庭支出调查对通胀的调整也不相同，对二手车等消费的处理也不同。

周四的报告显示，家庭在住房、服装、通讯和娱乐文化支出都高于金融危机前的水平。食品、餐馆就餐、交通和烟酒消费下降。(完)