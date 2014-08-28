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货币新闻 | 2014年 8月 29日 星期五 07:17 BJT

表格：英国8月GfK消费者信心指数升至正1，好于调查预估的负1

路透伦敦8月29日 - 市场研究机构GfK周五公布的调查显示，英国8月消费者信心指数升至正1，路透调查预估为负1，7月为负2。

以下为数据表格:

8月 7月 6月 5月 4月 3月

GfK消费者信心指数 1 -2 1 0 -3 -5

个人财务

过去12个月 -7 -11 -9 -10 -11 -11

未来12个月 5 2 3 6 5 5

经济状况

过去12个月 -1 -7 -3 -5 -13 -15

未来12个月 11 9 13 12 8 4

大额采购意愿 -1 -3 -2 -3 -4 -7(完)

(编译 王丽鑫；审校 张若琪)
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