英国数据：7月消费者信心指数下降，为六个月来首次--GfK

标题新闻：明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利称，增加基建投资不一定会令美国经济成长加快
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路透伦敦7月31日 - 研究机构GfK NOP周四公布的调查显示，英国7月消费者信心指数于六个月来首次下降，成为英国人对经济复苏乐观程度下降的最新迹象。
GfK NOP 7月消费者信心指数从6月的正1降至负2。6月是近10年来该指数首次出现正值。
路透调查预期为升至正2。该指数此前从负值稳步上升。
“过去六个月该指数的连升之势不会一直持续下去，政府会希望这只是暂时回落，而不是信心进一步下降的先兆，”GfK NOP Social Research董事总经理Nick Moon在声明中称。
该指数的5个分项指数全部下降，有关过去12个月和未来12个月整体经济形势的指数大幅下降4点。
另外，莱斯上周公布的6月消费者信心指数在今年首次下降，其他调查显示对英国家庭财务状况的担忧在加深。
周四公布的调查是GfK NOP代表欧盟执委会在7月1-15日进行的。(完) (编译 王丽鑫； 审校 白云)
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路透约翰内斯堡4月24日 - 南非兰特兑美元周一触及三周高位，因新兴市场资产得到提振，此前市场中意的候选人在法国总统大选第一轮投票中获胜。
路透4月24日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 - - - * 5月 268.8 52 87 * 6月 234 170 67 * 7月 224.6 135 126 * 8月 221.5 595 206 * 9月 217.2 3,773 1,671 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)