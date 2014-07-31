英国数据：7月消费者信心指数下降，为六个月来首次--GfK

路透伦敦7月31日 - 研究机构GfK NOP周四公布的调查显示，英国7月消费者信心指数于六个月来首次下降，成为英国人对经济复苏乐观程度下降的最新迹象。

GfK NOP 7月消费者信心指数从6月的正1降至负2。6月是近10年来该指数首次出现正值。

路透调查预期为升至正2。该指数此前从负值稳步上升。

“过去六个月该指数的连升之势不会一直持续下去，政府会希望这只是暂时回落，而不是信心进一步下降的先兆，”GfK NOP Social Research董事总经理Nick Moon在声明中称。

该指数的5个分项指数全部下降，有关过去12个月和未来12个月整体经济形势的指数大幅下降4点。

另外，莱斯上周公布的6月消费者信心指数在今年首次下降，其他调查显示对英国家庭财务状况的担忧在加深。

周四公布的调查是GfK NOP代表欧盟执委会在7月1-15日进行的。(完) (编译 王丽鑫； 审校 白云)