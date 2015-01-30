表格：英国1月GFK消费者信心指数升至正1，为8月以来最高

《全球汇市》欧元脱离六个月高位但仍受良好支撑，因欧洲前景改善

* 欧元受到支撑，因乐观数据表明ECB可能逐渐削减量化宽松计划 * 欧元兑瑞郎接近七个月高位 * 美元/日圆逼近3月中旬以来最高 * 澳元触及四个月低位，因数据疲弱、大宗商品走软 路透东京5月9日 - 欧元周二自近期所及六个月高位回落，但仍受到良好支撑，因围绕政治民粹主义的担忧减弱，而且有关欧洲经济状况改善的迹象提振投资者信心。 欧元兑美元 跌至1.0921，脱离周一早盘因马克龙胜选法国总统后投资者释然而触及的六个月高位1.1024。 “欧元下滑单纯是因为获利了结。我觉得随着时间的推移，欧元将重获动能，”大和证券资深外汇分析师Yukio Ishizuki称。 欧元兑瑞郎 周一触及七个月高位1.0918，最新报1.0915，反映欧洲政治相关担忧减退。 欧元兑日圆 报123.72，周一触及一年高位124.58。 随着法国大选尘埃落定，投资者现在关注欧洲央行何时以及如何撤回量化宽松政策，因近期欧元区经济强劲。 欧元区第一季国内生产总值(GDP)数据将