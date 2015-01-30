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货币新闻 | 2015年 1月 30日 星期五 08:17 BJT

表格：英国1月GFK消费者信心指数升至正1，为8月以来最高

路透1月30日 - 市场研究机构GfK周五公布的调查显示，英国1月GFK消费者信心指数升至正1，为8月以来最高，升幅高于市场预估。12月为负4。 　　以下为数据表格:

1月　12月 11月 10月 9月 8月

GfK消费者信心指数 1 -4 -2 -2 -1 1 　　个人财务

过去12个月 -2 -6 -7 -7 -8 -7

未来12个月 5 1 2 4 1 5

　　经济状况

过去12个月 -5 -10 -6 -6 -4 -1

未来12个月 -1 -5 0 2 4 11

大额采购意愿 5^ -1 0 -5 0 -1

^大额采购意愿为2007年6月以来最高。

此项GfK调查是1月1-18日期间代欧盟执委会所进行。(完) (编译 许娜 审校 郑茵)
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