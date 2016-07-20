英国公投退欧后家庭财务前景指数降至两年半低位--Markit

路透伦敦7月20日 - 一份调查显示，英国上个月公投退欧后，国内家庭对财务前景的悲观看法达到两年半高位。该调查显示大多数人预计英国央行将降息。

金融数据编纂公司Markit的7月家庭财务指数还显示，衡量对经营活动看法的指数以2011年3月以来最快的速度下滑，对职位安全的担忧升至近三年高位。

总之，这份调查进一步表明6月23日公投决定退欧将使企业和消费者信心未来一年遭受重挫，分析师担心这或许预示着经济大幅放缓甚至陷入衰退。

“(最新)调查表明英国公投退欧已严重影响家庭对财务状况的看法，”Markit分析师Philip Leake称。

7月衡量未来12个月家庭财务状况的指数从6月的49.3降至47.0，为2014年1月以来最低。

“对未来的忧虑至少被有关薪资和利率的一些较好的消息所抵消，”Leake称。

调查显示，工作所得增速创2009年初调查开始以来最快，Markit将此归因于4月调高最低薪资。

官方薪资数据也在周三出炉，料显示截至5月的三个月平均每周薪资所得较上年同期增加2.3%。

Markit调查中约56%的回覆者称预期英国央行将降息，远高于3月时的10%。

英国央行本月虽意外维持利率于0.5%不变，但暗示8月可能推出一揽子措施以提振经济。

Markit是在7月14-18日期间对1,500人进行的调查。(完)