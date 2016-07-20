英国公投退欧后家庭财务前景指数降至两年半低位--Markit

英国硬退欧担忧打压英镑 投资者期待特朗普政策明朗化
路透悉尼1月16日 - 英镑周一亚洲时段下滑至三个月新低，投资者对英国硬退欧的担忧再次升温，而候任总统特朗普就职之前美国政策不确定性犹存。
路透伦敦7月20日 - 一份调查显示，英国上个月公投退欧后，国内家庭对财务前景的悲观看法达到两年半高位。该调查显示大多数人预计英国央行将降息。
金融数据编纂公司Markit的7月家庭财务指数还显示，衡量对经营活动看法的指数以2011年3月以来最快的速度下滑，对职位安全的担忧升至近三年高位。
总之，这份调查进一步表明6月23日公投决定退欧将使企业和消费者信心未来一年遭受重挫，分析师担心这或许预示着经济大幅放缓甚至陷入衰退。
“(最新)调查表明英国公投退欧已严重影响家庭对财务状况的看法，”Markit分析师Philip Leake称。
7月衡量未来12个月家庭财务状况的指数从6月的49.3降至47.0，为2014年1月以来最低。
“对未来的忧虑至少被有关薪资和利率的一些较好的消息所抵消，”Leake称。
调查显示，工作所得增速创2009年初调查开始以来最快，Markit将此归因于4月调高最低薪资。
官方薪资数据也在周三出炉，料显示截至5月的三个月平均每周薪资所得较上年同期增加2.3%。
Markit调查中约56%的回覆者称预期英国央行将降息，远高于3月时的10%。
英国央行本月虽意外维持利率于0.5%不变，但暗示8月可能推出一揽子措施以提振经济。
Markit是在7月14-18日期间对1,500人进行的调查。(完)
(编译 许娜/张若琪 审校 杜明霞/王兴亚)
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