英国数据：4月家庭预算继续受到通胀侵蚀--Markit

路透伦敦4月19日 - 数据提供商IHS Markit对消费者的一项调查显示，通胀进一步侵蚀英国家庭的预算，进一步显示英国首相计划6月提前大选之前这段时间，家庭将面临压力。
IHS Markit周三称，4月家庭财务指数降至42.5，为2014年中以来最低读数之一。3月为43.1。
虽然家庭对财务前景的看法悲观程度略微减轻，但他们可用于支出的现金降幅为2014年8月以来最大，因生活成本上升，但薪资增长迟缓。
英国首相特雷莎梅周二宣布，要求于6月8日提前举行大选，称她需要通过加强国内对其脱欧计划的支持，从而在与欧盟的谈判中拥有更大的权力。但经济前景将在未来几周的政治辩论中占据重要地位。
Markit的调查显示，面对物价上涨，家庭更多的是通过减少储蓄来应对，而不是减少支出。
“消费者选择维持支出而不是勒紧腰带，这种迹象对英国短期经济增长是一个正面信号，”IHS Markit资深分析师Tim Moore表示。
一些分析师认为，特雷莎梅选择提前举行大选，部分原因可能在于希望抓住英国退欧公投后经济力道明显且还未消失的机会。
之前公布的一系列指标已经显示，消费者开始感觉到物价上涨的压力。英国公投退欧后英镑贬值加之能源价格上升，助涨了物价。
上周公布的官方数据显示，截至2月的三个月，英国经通胀调整后的薪资几无增长。
“家庭...几乎比过去三年的任何时候都更加担心他们的财务前景，”Moore称。
这项调查在4月12日至13日进行。(完)