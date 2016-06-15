英国经济：6月家庭财务状况好转，5月触及22个月低点--Markit

路透伦敦6月15日 - 周三公布的一项调查显示，6月英国家庭对他们的财务状况变得稍微乐观一些。调查暗示下周英国公投之前的经济放缓未对收入产生重大影响。

金融数据编纂公司Markit的6月家庭财务指数从5月所及22个月低点42.3，上升至44.9，得益于就业带来的收入增长以及低通胀。

调查还显示，支出增长速度为近一年最快。

“即便如此，整体家庭财务预测平均连续第三个月低迷，低迷时间创下2014年9月以来最长，”Markit经济学家Philip Leake在声明中称。

预期未来六个月升息的家庭比例从5月的22%上升至27%，52%的家庭预期未来12个月升息。

今年头三个月英国经济增长减速，预计第二季会进一步放缓，因英国退欧公投的不确定性影响了企业投资。(完)