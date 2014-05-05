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债券 | 2014年 5月 5日 星期一 08:16 BJT

英国经济：约三分之二的首次购房者向父母寻求资金帮助--调查

路透伦敦5月5日 - 周一公布的调查报告显示，英国大约三分之二的首次购房者都是向父母寻求资金帮助，这突显出对楼市繁荣的担忧。

由于房价年涨幅目前约达10%，而且放贷标准自2008年金融危机以来收紧，银行现在要求购房者缴纳更多首付，因此许多人转而向父母寻求帮助。

英国抵押贷款机构Halifax访问20-45岁人士的调查报告显示，63%的购房者从父母那里寻求了资金帮助。

“对许多购房者而言，父母亲的帮助是购房的基本前提，”Halifax抵押贷款主管Craig McKinlay称。

伦敦以外地区的房价还未恢复到金融危机前的水平，但迅猛的涨势已引发英国央行部分官员的担忧。英国央行可能最早在下个月初采取谨慎措施，给楼市降温。

Halifax的调查还显示，57%的受访者父母预计将不得不向孩子伸出援手以帮助他们买房，或者是已经这么做了。27%的受访者父母动用储蓄以帮助孩子，10%的受访者则提前把财产给了孩子。(完) (编译 许娜；审校 戴素萍)
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