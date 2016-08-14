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市场报道 | 2016年 8月 15日 星期一 07:03 BJT

英国经济：8月待售房屋价格创九个月最大跌幅--房地产网站Rightmove

路透伦敦8月15日 - 房地产网站Rightmove周一表示，英格兰和威尔士8月待售房屋价格下滑，创11月以来最大跌幅，夏季销售淡季增添了围绕英国脱欧决定的不确定性。

根据Rightmove一份涵盖7月10日至8月6日待售房屋的调查，房屋出售要价按月下跌1.2%。7月为下滑0.9%。

伦敦和英格兰东南部地区跌幅最大，要价分别下滑2.6%和2.0%。

Rightmove称，受房价按月下滑拖累，8月按年涨幅从7月的4.5%缩小至4.1%，并称这份调查涵盖了90%的楼市。(完) (编译 许娜；审校 徐文焰)

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