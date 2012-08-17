调查：英国经济第三季料走出衰退

* 英国经济料在第三季由衰退中反弹

* 分析师对於奥运会的提振作用并不确定

* 工作日增多也许对GDP促进作用更大

* 英国央行料将进一步扩大资产购买

路透伦敦8月16日电---周四的路透调查显示,有关2012伦敦奥运会对英国经济起到了多大促进作用,分析师的看法很不确定.不过,多数人认为奥运会将帮助英国走出衰退.

英国经济自2011年末以来一直在萎缩,受到欧元区债务危机和国内撙节措施的双重打击.撙节措施影响了内需.

根据路透走访的逾60位分析师,第三季英国经济可能恢复增长,增幅或达0.7%,与第二季可能的萎缩幅度相当.

不过,平均的预估数据隐藏了经济表现的大量不确定性.

分析师对本季经济增长的预估介於0.3%-1.7%之间,表明奥运会对经济的影响尤其让分析师难以衡量.

Monument Securities首席分析师Stephen Lewis认为,英国经济若出现任何反弹,奥运仅可能算是次要的助因.他认为这很可能主要与本季的工作天数没有减损有关.

英国国家统计局并不根据工作天数的多少而调整其国内生产总值(GDP)数据.第三季的工作日比第二季多,因第二季有为庆祝女王登基六十周年的额外假期.

"这项因素本身就会对经济有帮助,"Lewis说.

虽然外界大致肯定本届奥运是成功的,但奥运对经济影响方面的证据仍不充分.

"有利的一面是,所有的奥运门票销售都被纳入本季的GDP统计.不过,我们也都听到过伦敦交易商抱怨奥运影响了他们的业务,"Lewis说.

第三季经济回升後,分析师预计此後数季经济增长季率将降至0.3%左右.

**重启量化宽松政策**

尽管经济有望在第三季恢复增长,但今年总体来说仍可能萎缩0.3%,不及上月时零增长的预估.这是路透开始调查2012年GDP以来分析师作出的最低预估.

英国央行最新通胀报告暗示,直到2014年英国经济才会重新达到欧债危机前的高点.

经济前景黯淡的主要原因是第二季国内生产总值(GDP)初值萎缩了0.7%.该初值数据远逊於预估.

这并导致分析师预计英央行将在11月再推量化宽松政策,或向金融体系再挹注500亿英镑资金.

英国央行总裁金恩上月警告称,来自欧元区的"暴风云"使英国经济前景异常飘忽不定,不过他也说不急於挹注更多资金.

尽管如此,分析师的预估中值显示,英国央行很可能在11月将量化宽松总规模从当前的3,750亿英镑扩大至4,250亿英镑,机率为65%.

该预估规模比7月底调查时的预估中值还要高出250亿英镑.

63名受访分析师中,有10名认为英国央行将在未来数个季度里将利率从0.5%的纪录低位再度下调.

尽管7月英国通胀率意外从2.4%升至2.6%,该调查支持英国央行的观点,即今年第四季和2013年第一季通胀率或低於2%的目标.(完)

--编译/审校 李春喜/李婷仪/于春红/丁琦/隋芬

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。