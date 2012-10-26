伦敦奥运会帮助英国走出衰退

路透伦敦10月25日电(记者 Peter Griffiths/Olesya Dmitracova)---英国官方数据周四显示，英国经济第三季从衰退中强力反弹，录得五年来最强GDP季度增长，至少部分因受助于强劲的奥运支出。

此次经济增长受多个临时因素影响，包括奥运会。奥运会或许掩盖了较疲弱的经济形势。

但情况依然要好於预期，这或许意味着英国2012年的整体经济不会陷於赤字。

英国国家统计局称，英国国内生产总值在7-9月间增长了1.0%，高於预期的0.6%。英国4-6月间的GDP萎缩0.4%。

英国经济全年持平，也好於预期。

在经历了连续三个季度的萎缩後，此次经济重新恢复增长对承受经济复苏压力的联合政府亦是好消息。

但第三季的增长得益於奥运会的门票销售，以及二季度增加的公众假期所导致的消费反弹。统计局估算，伦敦奥运会的门票销售占季度增长的五分之一。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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