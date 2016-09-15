调查：英国经济料躲过衰退命运 但也难见起色

路透伦敦9月15日 - 在英国公投决定退欧之后，各界预期英国将陷入温和衰退，然而路透调查结果显示，英国可望勉强躲过此一命运，但政府仍需要扩大财政刺激来支撑经济成长。

在6月23日公投之前及之后不久，分析师几乎一致认为英国退出欧盟将会导致其陷入温和衰退，因他们假设政府将会迅速启动退欧程序。

但因退欧程序的启动日期可能已经推迟至明年初甚至更晚，过去几日接受调查的约70位分析师，有许多已经改变他们的看法。

他们预估未来一年英国陷入衰退的机率为35%，低于7月时调查的60%。

“短期内经济受到的冲击，将不像公投前许多悲观预测所预估的那么严重。实际上，虽然公投后经济明显放缓，但出现衰退的可能性似乎已经降低，”凯投宏观(Capital Economics)的Scott Bowman说。

经济成长将比英国若留在欧盟的情况更差。英国经济今明两年料分别成长1.7%和0.7%，远低于6月调查时假定英国公投将留欧所预估的分别成长1.9%和2.1%。

8月调查时，预计第三季和第四季GDP均将温和萎缩0.1%；但最新预估为第三季零增长，第四季增长0.1%。

英国首相特雷莎·梅(Theresa May)仍未启动第50条款以触发退出欧盟的两年倒计时，而且不清楚英国和欧盟将达成何种、甚至双方是否希望达成协议。

对分析师而言，退欧第50条款未启动，就很难预测未来的经济路径。接受调查的多数分析师称，英国政府应当在今年年底或者2017年初启动这一条款。

**未来仍将有财政刺激**

英国经济本月稍早显现出遭6月公投打击以来最明显的回弹迹象，但经济成长大幅放缓及英国央行进一步降息仍不无可能。

在该国经济中占据重头、也是备受关注的的服务业8月强劲反弹，一项衡量服务业活动的指数创下纪录最高按月升幅。规模相对偏小的制造业和建筑业领域的数据也有类似表现。

劳动力市场也几乎未有遭公投退欧打击的迹象。官方数据显示，截至7月三个月的失业率仍持稳，新增就业岗位上升，不过薪资增长放缓，可能暗示英国家庭未来的日子不好过。

英国央行在8月份将利率下调25个基点，重启量化宽松(QE)计划，承诺将在未来六个月内印钞购买600亿英镑政府公债，并推出两个新刺激机制。但预计该央行周四开会时不会采取任何行动。

英国央行而是要等到11月再行动，届时会再降息15个基点，推动指标利率降至纪录新低0.1%，这一预估与9月6日调查结果一致。

预计刚刚扩大的4,350亿英镑资产购买计划不会提高。回答一个附加问题的37位受访分析师中有31位表示，仅靠货币政策不足以支持经济，认为政府必须要加大财政刺激。

“货币政策已经耗尽了所有可能性，若不采取直升机撒钱等激进的解决办法，其他进一步货币扩张举措都不过是重复现状而已，”德国商业银行的Peter Dixon表示。

“由于长期利率已经处在纪录低位，利用其为温和的财政扩张计划融资，就像是为防范经济严重下滑买了一份保单，这是明智的做法。”

上周，英国财政大臣哈蒙德(Philip Hammond)淡化了公共支出上升将抵消英国退欧造成经济冲击的预期，但表示，必要时可能为合适的基础设施项目提供资金支持。

他暗示，在11月23日最新预算中公布的任何刺激举措，力度可能都将是温和的。(完)