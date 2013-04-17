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债券 | 2013年 4月 17日 星期三 17:13 BJT

《即时观点》英国3月请领失业金人数意外减少，央行MPC委员看法仍分歧

SCOTIABANK的ALAN CLARKE关于就业数据的评论：

过去三个月间就业减少，让人大失所望。我之前的预测已经低得不行，事实证明连我都太乐观了。

ILO标准计算的失业率从7.8%升到7.9%，我觉得这是重点。请领失业金数据往往容易被各种政府政策调整所扭曲，所以我比较关注ILO数据。

这不是什么灾难，但过去一年那种就业的好消息已经出尽，增长乏力应该已经不成意外。(完)

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