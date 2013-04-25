《英国经济焦点》第一季GDP较上季成长0.3%，打破重陷衰退疑虑

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
英国第一季产出增长受到服务业产出全面上升的提振，1月的强劲表现也打下良好基础，汽车贸易尤其强劲。
采矿业录得2002年以来最大增长，提振了工业生产，因北海油气田经过漫长的维修之后终于恢复生产。油气田维修影响了2012年的产量。
周四的GDP数据有44%是基于调查数据，另外56%是来自英国国家统计局的预估。整体而言，在两个月后修正值公布时通常会上下修正0.1个百分点，不过更大幅度的修正也会出现。(完)
(编译 蔡美珍/石冠兰/田建华/李春喜 审校 艾茂林/王洋)
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
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路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。