《英国经济焦点》第一季GDP较上季成长0.3%，打破重陷衰退疑虑

采矿业录得2002年以来最大增长，提振了工业生产，因北海油气田经过漫长的维修之后终于恢复生产。油气田维修影响了2012年的产量。

周四的GDP数据有44%是基于调查数据，另外56%是来自英国国家统计局的预估。整体而言，在两个月后修正值公布时通常会上下修正0.1个百分点，不过更大幅度的修正也会出现。(完)